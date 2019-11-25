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Оказался украинским разведчиком: появились неожиданные детали биографии бывшего "мэра" оккупированной Горловки, видео

понедельник, 25 ноября 2019, 00:04
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Бывший "мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - заявил Матюха.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, он "предоставлял очень много информации, которая просто необходима главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированной территории".

Как оказалось, в течение 5 лет Матюха находился на территории ОРДЛО и делал вид, что поддерживает боевиков. Его главной задачей было собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

"Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами", - рассказал он.

Разведчик заявляет, что скандальный сайт "Миротворец" был создан с его подачи. На сайте он описан как "пособник оккупантов, "народный мэр" Горловки". Также, по его словам, в прошлом году поднимался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это военная операция по захвату Харьковской области, Одесской области и создания сухопутного коридора от РФ к Крыму", - добавил Матюха.

При этом, даже родственники разведчика не знали об его истинных мотивах. Его супруга переехала в Киев, считая, что он работает на оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский разведчик раскрыл детали похищения Владимира Цемаха, боевика так называемой ДНР и одного из главных свидетелей дела Boeing MH17.

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