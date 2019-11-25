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Под Винницей автобус с пассажирами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото

понедельник, 25 ноября 2019, 13:29
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В понедельник, 25 ноября, в Винницкой области пассажирский автобус с людьми попал в аварию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло рядом с городом Тульчин около 06:00. По предварительной информации, водитель автобуса Isuzu из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Вследствие аварии водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу. На место прибыла полиция, которая устанавливает все причины и детали происшествия.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Польше четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус. Пострадавших транспортировали в больницу на вертолете.

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