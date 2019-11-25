Скрыл не только судимость? В биографии "слуги"-насильника нашли странный нюанс

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Роман Иванисов скрыл нюанс о получении высшего образования.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Шаурма Зеленского".

Иванисов указал, что он в 1995 году окончил СШ I-III ст. № 2 г. Бердянска. В 2000 году окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист-специалист".

Однако в источнике указали, что он не мог в это время получать образование, так как находился в тюрьме. Исходя из этого точно неизвестно, есть ли вообще высшее образование у Иванисова.

"Помнится когда-то Тимошенко, после скандала с Романом Зваричем, у которого образования вообще не оказалось, заставила всех министров выложить на стенде в Кабмине копии дипломов, пора и сейчас сделать это новым депутатам и правительству...", - написали в сети.

Напомним, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

22 сентября его отправили в СИЗО, из которого по решению суда отпустили спустя три дня. 25 октября того же года Иванисова задержали повторно, а 21 марта 1996 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, из которых 2,5 он отбыл в исправительной колонии общего режима.

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