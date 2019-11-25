RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

14:54
Анна Ризатдинова честно высказалась о финале шоу Танці з зірками-2019
14:50
Пострадала женщина с ребенком: боевики ДНР устроили подлую провокацию на Донбассе
14:29
Сожгли авто и скрылись: выяснились новые детали о преступниках, устроивших взрыв в Харькове
14:16
Сына королевы Елизаветы II "выдворили" из Букингемского дворца
14:09
Шахтеры месяц без зарплат: директор "Львовуголь" рассказал о последствиях "поправки Геруса"
14:06
Уже не в СИЗО: в деле экс-замминистра, заподозренного в госизмене, произошел новый поворот
13:55
Угрожали силой: на Донбассе топ-чиновника выволокли из кафе из-за замечания о российских песнях
13:43
Женщина подобрала с улицы дикое животное, которое приняла за обычного котенка: фото
13:29
Жизнь - ад: суть "русского мира" на Донбассе показали грустными фото
13:29
Под Винницей автобус с пассажирами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото
13:26
YUKO представили особый релиз, который посвятили жертвам домашнего насилия
13:23
Скрывали лекарства на складе: в СМИ рассказали о "схемах" главврача в Институте рака
Все новости

В Черном море перевернулся корабль с тысячами овец: первые подробности и фото

понедельник, 25 ноября 2019, 08:53
переглянути новину українською

В воскресенье, 24 ноября, в Черном море около берегов Румынии перевернулся корабль, который перевозил тысячи овец.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал ВВС.

Печальный инцидент произошел с судном The Queen Hind после выхода из порта Мидия, неподалеку от юго-восточного города Констанца, что на побережье Черного моря. На его борту находились более 14 тысяч животных.

На место прибыли спасатели, которые провели операцию и взяли к себе на борт всех членов экипажа тонущего корабля. В частности, это были 22 гражданина Сирии. Однако одного из них госпитализировали с переохлаждением.

"Он упал в море, но очень быстро был спасен", - сказала пресс-секретарь службы спасения в Констанце Стоика Анамария, добавив, что остальные члены экипажа "находятся в полной безопасности здесь, в гавани".

Также полиция, пожарные и береговая охрана спасают овец.

"Мы уже спасли несколько овец. Они плавали в море", - сказала Анамария.

Причины катастрофы судна пока неизвестны. По словам властей, после окончания операции по спасению овец и спасения судна будет проведено расследование.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в Черном море в районе поселка Джубга перевернулся катамаран с людьми, двое погибли.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: