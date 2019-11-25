В Черном море перевернулся корабль с тысячами овец: первые подробности и фото

В воскресенье, 24 ноября, в Черном море около берегов Румынии перевернулся корабль, который перевозил тысячи овец.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал ВВС.

Печальный инцидент произошел с судном The Queen Hind после выхода из порта Мидия, неподалеку от юго-восточного города Констанца, что на побережье Черного моря. На его борту находились более 14 тысяч животных.

На место прибыли спасатели, которые провели операцию и взяли к себе на борт всех членов экипажа тонущего корабля. В частности, это были 22 гражданина Сирии. Однако одного из них госпитализировали с переохлаждением.

"Он упал в море, но очень быстро был спасен", - сказала пресс-секретарь службы спасения в Констанце Стоика Анамария, добавив, что остальные члены экипажа "находятся в полной безопасности здесь, в гавани".

Также полиция, пожарные и береговая охрана спасают овец.

"Мы уже спасли несколько овец. Они плавали в море", - сказала Анамария.

Причины катастрофы судна пока неизвестны. По словам властей, после окончания операции по спасению овец и спасения судна будет проведено расследование.

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Как сообщал "Апостроф", в Черном море в районе поселка Джубга перевернулся катамаран с людьми, двое погибли.