Девушку подбросило в воздух: в Днепре произошло жуткое ДТП на переходе, видео

26 ноября в центре Днепра на перекрестке Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

Судя по опубликованным кадрам, удар был очень сильным, так как от него пострадавшая сделала несколько "оборотов в воздухе".

Отметим, что свидетели жуткой аварии кинулись помогать пострадавшей.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медики.

В данный момент сбитая девушка находится в больнице Мечникова.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. О состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.

Напомним, что в пятницу вечером в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.