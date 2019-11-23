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Людей разорвало на части: под Киевом произошло страшное ДТП, фото и видео

суббота, 23 ноября 2019, 08:04
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В пятницу вечером в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.

В результате аварии оба пешехода погибли мгновенно.

Авария произошла в районе 21:00. Известно, что пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте и попали под колеса мчащегося Opel.

Удар был такой силы, что обоим пешеходом оторвало конечности. Мужчину автомобиль протащил за собой около десяти метров.

Отметим, что останки погибших разбросало по проезжей части на 50 метров. Интересно, что недалеко от места событий был пешеходный переход.

ДТП в селе Семиполки
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ДТП в селе Семиполки
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ДТП в селе Семиполки
1 / 1
ДТП в селе Семиполки
1 / 1
ДТП в селе Семиполки
1 / 1
ДТП в селе Семиполки
1 / 1
ДТП в селе Семиполки
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Напомним, что 22 ноября в 8:30 утра по улице Старонаводницкой в Печерском районе столицы автомобиль Porsche вылетел на тротуар, снес 14 метров ограждения и перевернулся.

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