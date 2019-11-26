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Под Харьковом вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео

вторник, 26 ноября 2019, 14:24
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В поселке Жуковского, что является микрорайоном Харькова, пылает частный дом по улице Михаила Гуревича, 27/4.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "UA: Харьков".

По словам пресс-секретаря Главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Харьковской области Игоря Лупандина, в 12:00 загорелся двухэтажный коттедж, расположенный неподалеку воинской части. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

"Там загорелся утеплитель еще недостроенного помещения", - уточнил Лупандин.

Известно, что на месте чрезвычайного происшествия сейчас работают три бригады спасателей. Информации о пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

Как сообщал "Апостроф", 5 ноября, в Ровно на улице Соборная произошел пожар в ресторане, полиция подозревает поджег.

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