Под Одессой пациентки гинеколога оказались героинями порно: детали скандального дела

В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство УНИАН.

Снятые в кабинете врача видеозаписи продавали за рубеж. Далее кадры размещали на порносайтах.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о наличии камеры и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ.

Впоследствии неустановленные лица опубликовали сборник видеозаписей порнографического характера с камеры. В указанных видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.

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