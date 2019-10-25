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В США молодая проповедница стала порнозвездой: фото и биография красавицы

пятница, 25 октября 2019, 00:28
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В США юная проповедница Эдди Эндрюс решила оставить службу в церкви и устроилась на работу актрисой во "взрослое кино".

Об этом говорится в материале The Sun.

В издании пишут, что вера была в традициях ее семьи – родители были очень религиозными и девочка постоянно посещала с ними церковь. Повзрослев, она начала проповедовать веру мормонов, однако почувствовала внутренний дискомфорт. Эндрюс рассказала, что чувствовала потерю своей индивидуальности из-за церковных запретов. Проблемой оказалось еще и то, что девушка лишь однажды в жизни занималась сексом, поскольку половые отношения до свадьбы считаются тяжким грехом.

В 2017 году в возрасте 26 лет девушка решила перестать посещать церковь и уехала в Калифорнию. Там она попыталась устроиться актрисой в кино, а затем танцовщицей. После провала в обоих случаях Эдди Эндрюс попала на кастинг в порнофильм и уже через два года стала очень популярной, получив в сфере прозвище Sex Goddess – "богиня секса".

В ее семье выразили удивление выбором профессии дочери, но приняли его.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшую актрису Disney Беллу Торн, которая дебютировала в кино с пометкой "18+", отметили престижной порно-наградой. Ее короткометражку "Он и Она" в стиле БДСМ показали на кинофестивале в Германии.

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