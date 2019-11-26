RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

07:00
Легкий и сытный завтрак за 15 минут: 3 полезных рецепта для рабочего дня
05:05
В Германии совершили дерзкое ограбление музея на миллиард: появились подробности
03:10
Жизнь в Лондоне и бизнес на миллионы: всплыли интересные детали о сыне "серого кардинала" Путина
01:15
Археологи впервые показали мумии животных, обнаруженных в древней гробнице: фото

25 ноября

20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:00
Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки
18:28
Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото
18:07
Мстил за дочь: в России мужчина устроил кровавую резню в больнице
17:55
Леся Никитюк сверкнула фигурой в купальнике для рекламы нового проекта
17:36
Захват украинских кораблей: в России похвастались "победой" в Гааге
17:28
Пожарные спасли невесту и эпично доставили ее на свадьбу: фото
17:26
В Чехии потроллили россиян за мародерство на украинских кораблях: забавные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ругалась матом и дралась: в Одессе сотрудница полиции устроила дикий дебош, видео

вторник, 26 ноября 2019, 08:35
переглянути новину українською

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области начал служебное служебное расследование по поводу недостойного поведения на улице женщины-полицейского.

В сети показали видео дерзкого общения полицейской с представителями общины. После его публикации руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех охарактеризовал действия подопечной как дискредитирующие правоохранительные органы.

"По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", - сказал Бех.

Судя по опубликованным кадрам, конфликт между полицейской, которая была одета не по форме, и группой молодых мужчин произошел в Суворовском районе Одессы.

На ролике правоохранитель ругается матом, фотографирует номерные знаки припаркованного автомобиля и даже позволяет себе толкать оппонентов, один из которых сказал, что она даже ударила его в лицо.

Напомним, что в Запорожье объявили в розыск мужчину, который приставал к 8-летней девочке в лифте.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: