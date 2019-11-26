Ругалась матом и дралась: в Одессе сотрудница полиции устроила дикий дебош, видео

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области начал служебное служебное расследование по поводу недостойного поведения на улице женщины-полицейского.

В сети показали видео дерзкого общения полицейской с представителями общины. После его публикации руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех охарактеризовал действия подопечной как дискредитирующие правоохранительные органы.

"По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", - сказал Бех.

Судя по опубликованным кадрам, конфликт между полицейской, которая была одета не по форме, и группой молодых мужчин произошел в Суворовском районе Одессы.

На ролике правоохранитель ругается матом, фотографирует номерные знаки припаркованного автомобиля и даже позволяет себе толкать оппонентов, один из которых сказал, что она даже ударила его в лицо.

Напомним, что в Запорожье объявили в розыск мужчину, который приставал к 8-летней девочке в лифте.