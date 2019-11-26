Умер боец с позывным "Волына", прошедший Дебальцево и Иловайский котел: фото героя

В понедельник, 25 ноября, в результате инсульта умер боец полка "Азов" Дмитрий Волонтырец с позывным "Волына".

Об этом сообщают на сайте полка "Азов".

Около недели он боролся за жизнь в больнице, однако болезнь, к сожалению, оказалась коварной. Диме было 40 лет. Дома его ждали жена и сын.

Дмитрий Волонтырец связал всю свою жизнь с военным делом: служил по контракту в миротворческих войсках за рубежом, в Ираке, в "Азова" в составе батальона "Донбасс" прошел Иловайский котел и Дебальцево.

В "Азове" он нес службу с 2015 года, имел звание младшего сержанта и был одним из основателей направления аэроразведка в полку. Последние годы занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка. Кроме разведки, "Волына" имел незаурядные способности к саперному делу - был одним из лучших саперов "Азова". В 2019 году, за успехи во время несения службы на Светлодарской дуге, в частности за выполнение успешной операции по продвижению вперед, Дмитрий был награжден почетным знаком "За доблесть и верность", нагрудным знаком "За доблестную службу", а также орденом "За мужество" 3-й степени.

Последние дни перед непоправимым состоянием он передавал свои знания собратьям - проводил курсы по саперному делу на полигоне полка.

"Я надеюсь, что когда-то вся армия станет такой, как наш полк, тогда нам не страшен любой противник", - говорил Дмитрий в интервью с передовой полгода назад.

Также он считал, что дело бойцов (война на Донбассе) не закончено и его нельзя бросать на полпути, ведь тогда его надо было не начинать.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября во Львове простились с 24-летним командиром батареи, старшим лейтенантом Богданом Алексеевичем Шацким.