На мосту в Днепре произошло жуткое ДТП: опубликовано видео

В среду, 27 ноября, в городе Днепр на Старом мосту произошло страшное ДТП с участием двух машин.

Видео разместили на YouTube-канале Hyevuy Dnepr.

Запись была сделана с автомобиля, который проезжал мимо аварии. Камера зафиксировала две разбитые машины, стоящие на дороги.

Как можно заметить на кадрах, одно авто пострадало больше - оно практически полностью разбито. У второй машины также побита передняя часть.

Информации об аварии пока нет. Но можно предположить, что все ее участники живы. На видео не заметно машин скорой медпомощи и полиции. Также около авто люди разбирались в обстоятельствах аварии.

Как сообщал "Апостроф", 27 ноября случилось жуткое ДТП в городе Вишневое, Киевской области.