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Под Киевом водитель влетел в пешехода и протащил на капоте: момент ДТП попал на видео

среда, 27 ноября 2019, 17:15
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В среду, 27 ноября, случилось жуткое ДТП в городе Вишневое, Киевской области.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"ДТП с пострадавшим под Киевом в Вишневом у АЗС КЛО: водитель БМВ немецкой регистрации сбил мужчину, прокатил на капоте и скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.

Оказалось, что люди не сразу обратили внимание на пострадавшего, лежащего посреди дороги и врачей вызвали с опозданием.

Напомним, что в пятницу вечером в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.

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