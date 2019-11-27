Под Киевом водитель влетел в пешехода и протащил на капоте: момент ДТП попал на видео

В среду, 27 ноября, случилось жуткое ДТП в городе Вишневое, Киевской области.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"ДТП с пострадавшим под Киевом в Вишневом у АЗС КЛО: водитель БМВ немецкой регистрации сбил мужчину, прокатил на капоте и скрылся", - говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, находится в тяжелом состоянии.
Оказалось, что люди не сразу обратили внимание на пострадавшего, лежащего посреди дороги и врачей вызвали с опозданием.
Напомним, что в пятницу вечером в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.