Под Киевом внезапно позеленело озеро: сеть взволновали фото

В поселке Пуща-Водица внезапно позеленело озеро Спасаев пруд, расположенное возле детского летнего лагеря "Артек".
Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев, опубликованные в Facebook-группе "Горенка".
Пользователи интернет делают разнообразные предположения о причинах происшествия.
"Похоже, как краску разлили", - пишет Владислав Аникин.
"В воду попали фосфаты!!!" - предположил Дмитрий Селивон.
В свою очередь, модератор группы Татьяна Лаврина сообщила, что проблема загрязнения озера существует уже две недели и 11 ноября она пожаловалась на "горячую" линию Киевгорадминистрации касательно ситуации.
Реагируя на неспешные темпы работы чиновников, некоторые пользователи предложили участникам группы скинуться деньгами и самостоятельно заказать анализ воды в озере.
Как сообщал "Апостроф", в Крыму оккупанты превратили реку Салгир в свалку мусора.