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Под Киевом внезапно позеленело озеро: сеть взволновали фото

среда, 27 ноября 2019, 14:30
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В поселке Пуща-Водица внезапно позеленело озеро Спасаев пруд, расположенное возле детского летнего лагеря "Артек".

Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев, опубликованные в Facebook-группе "Горенка".

Пользователи интернет делают разнообразные предположения о причинах происшествия.

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"Похоже, как краску разлили", - пишет Владислав Аникин.

"В воду попали фосфаты!!!" - предположил Дмитрий Селивон.

В свою очередь, модератор группы Татьяна Лаврина сообщила, что проблема загрязнения озера существует уже две недели и 11 ноября она пожаловалась на "горячую" линию Киевгорадминистрации касательно ситуации.

Реагируя на неспешные темпы работы чиновников, некоторые пользователи предложили участникам группы скинуться деньгами и самостоятельно заказать анализ воды в озере.

Как сообщал "Апостроф", в Крыму оккупанты превратили реку Салгир в свалку мусора.

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