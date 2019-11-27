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В России напали на известного расследователя катастрофы MH17: фото

среда, 27 ноября 2019, 17:43
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В среду, 27 ноября, в Москве (Россия) неизвестные напали и избили Руслана Левиева, который занимается расследованием трагедии крушения малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам пострадавшего, неизвестный напал на него, когда он возвращался утром домой.

"Дальше провал памяти и следующее, что уже помню, – как захожу домой весь в зеленке и с гудящей головой", – написал Левиев.

Как он отметил, ему наносили удары по челюсти, а легкие травмы также получил при падении. Россиянин связывает нападение с недавним эфиром на российском телеканале, на котором он показал видеозаписи предыдущих нападений на себя.

Руслан Левиев вместе с Conflict Intelligence Team ведут расследование обстоятельств сбитого малайзийского Boeing. Именно команда CIT помогла Bellingcat найти фотографии, которые доказывают, что "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й бригаде ПВО России, дислоцированной в Курской области.

Как сообщал "Апостроф", Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 заявила о причастности российских ФСБ и Минобороны к крушению Boeing-777 на Донбассе.

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