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Авто на скорости снесло подростка: момент жуткого ДТП в Днепре попал на видео

четверг, 28 ноября 2019, 16:19
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В среду, 27 ноября, вечером в Днепре произошло серьезное ДТП, в результате которого автомобиль сбил 15-летнего подростка.

Момент аварии попал на видео, которое опубликовано на странице "Днепр оперативный" в соцсети в Facebook.

"Вчера вечером (27 ноября, - прим. ред.) на Донецком шоссе сбили 15-летнего парня. Появилось видео момента ДТП. Как стало известно, инцидент произошел в 20:25. Подросток решил перебежать дорогу на красный свет и водитель не успел остановить авто", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика забрала карета скорой помощи в больницу Мечникова. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал "Апостроф", ранее, 26 ноября, в центре Днепра на перекрестке Гоголя и Чернышевского автомобиль Daewoo сбил девушку прямо на пешеходном переходе.

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