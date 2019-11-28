Нужно проверять у психиатра: сеть взбудоражило видео дикой драки водителей маршруток в Одессе

В сети активно обсуждают конфликт между водителями маршрутных такси в Одессе, которые решили выяснить отношения прямо на проезжей части.

Так, в сети опубликовали видео, на которых видно, как дерутся двое мужчин.

Водителей маршрутных такси не смутил тот факт, что в их транспортных средствах находятся десятки людей, а вокруг движутся десятки автомобилей. С кулаками они напали друг на друга, чтобы доказать "кто прав".

В сети призвали водителей общественного транспорта соблюдать правила дорожного движения, а также набраться "мудрости".

Напомним, что 26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе Запорожья водитель автобуса прищемил руку пожилой женщине.