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Туман-"убийца": под Одессой больше 10 авто попали в жуткое ДТП, фото и видео с места

четверг, 28 ноября 2019, 12:47
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Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

Утром в четверг, 28 ноября, из-за густого тумана на въезде в Одессу произошло сразу четыре ДТП: есть жертвы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Несколько серьезных аварий произошли в районе 460-го км трассы Киев-Одесса, рядом с Клеверным мостом. Все аварии произошли в промежутке с 6 до 8 часов утра. В одном из ДТП пострадало сразу 11 автомобилей.

Сообщается об одном погибшем и троих пострадавших в авариях. ДТП с погибшим произошло с участием легкового автомобиля Geely и грузовика Mercedes. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, а ее водитель госпитализирован.

В полиции сообщили, что перекроют трассу для оформления всех ДТП и выяснения их обстоятельств.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 ноября в Днепре на Старом мосту произошло страшное ДТП с участием двух машин.

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