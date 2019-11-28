В Киеве водитель-неадекват устроил стрельбу по пешеходу: детали ЧП и фото

В Киеве мужчина на иномарке открыл стрельбу по пешеходу, о чем активно говорят в социальных сетях.

Как пишут городские паблики, инцидент произошел около 23:00 27 ноября на пешеходном переходе неподалеку торгового центра "Фестивальный".

"Из-за того, что водитель автомобиля Hyundai (AH5509IK) не уступил дорогу мужчине - у них начался конфликт. Сначала словесный, а потом водитель достал пистолет и совершил несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из которых попала в лицо потерпевшему.

Личность водителя была оперативно установлена и его вскоре задержали. Им оказался Петренко Дмитрий 1995 года рождения.

Напомним, что в сети активно обсуждают конфликт между водителями маршрутных такси в Одессе, которые решили выяснить отношения прямо на проезжей части.