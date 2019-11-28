В Одессе при пожаре погибли бабушка с внучкой, которая играла со спичками: фото

28 ноября в Одессе 82-летняя женщина и ее трехлетняя внучка погибли в результате пожара в девятиэтажном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 10:22 спасатели получили сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Семена Палия, 78. Прибыв на место, они обнаружили пожар в квартире на 5-м этаже. В 10:56 пожар был локализован, в 11:00 - ликвидирован.

Согласно сообщению, предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрического удлинителя.

В то же время, на страницах группы "Подслушано Одесса" в Facebook сообщается о том, что девочек в квартире было двое, и причиной пожара стала игра со спичками одной из них.

"Муж, жена, ушли на работу, а самая старшая девочка в школу...Бабушка лежачая, на костылях только передвигалась по квартире... Это наши знакомые...", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в октябре в Херсоне в результате пожара в квартире скончалась молодая пара.