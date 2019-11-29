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Под Днепром водитель врезался в полицейских и напал на патрульного: фото

пятница, 29 ноября 2019, 18:48
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В ночь на пятницу, 29 ноября в г. Первомайске Днепропетровской области нарушитель врезался в автомобиль патрульных полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции области.

Так, около 00:45 полицейские зафиксировали нарушение правил дорожного движения со стороны водителя Opel Vectra. Он создал аварийную ситуацию, и когда правоохранители призвали его остановиться, он ускорился и врезался в автомобиль патрульных полицейских.

Нарушителя удалось задержать, им оказался 32-летний местный житель. Было открыто производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие по отношению к правоохранителям). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Также был составлен протокол о вождении в нетрезвом виде, неисполнении требования об остановке и нарушении ПДД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Деснянском районе Киева водитель авто Dacia, который врезался в здание торгового центра, находясь в нетрезвом состоянии подбросила полицейским деньги и обвинила их во взяточничестве.

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