В Киеве пьяная женщина на авто протаранила ТЦ и устроила шоу с копами: фото

В ночь на четверг, 28 ноября, в Деснянском районе Киева водитель автомобиля Dacia, который врезался в здание торгового центра, находясь в нетрезвом состоянии подбросила патрульным полицейским деньги.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

На камерах видеонаблюдения видно, что женщина приехала к магазину и врезалась в здание, после чего вышла из машины и пошла в магазин.

Патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, предложили водителю, которая назвалась Мариной, пройти тест на наличие алкоголя в крови на месте или сдать анализы. Однако, от освидетельствования она отказалась. На водителя были составлены административные материалы по 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов).

Во время общения с полицейскими женщина пыталась предложить им деньги, чтобы избежать составления протокола. После неоднократных предупреждений о незаконности таких действий, Марина все таки подбросила деньги в подстаканник патрульного автомобиля.

Патрульным пришлось вызвать на место следственно-оперативную группу, которая зафиксировала взятку — 300 гривен. Правоохранители задокументировали данный факт и изъяли вещественные доказательства.

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В разговоре с журналистами издания водитель не отрицала, что употребляла спиртные напитки, но заверила, что даже не заводила мотор машины. Взятку она объяснила тем, что решила отблагодарить полицейских за "ложный" вызов и угостить их кофе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 26 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошло масштабное ДТП, в которое попали четыре автомобиля.