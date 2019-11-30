Километры выжженной земли: волонтеры показали фото "русского мира" на Донбассе

Волонтер-фотохудожник Дмитрий Коцюбайло представил черно-белые фотографии последствий войны на Донбасе.

Работы опубликованы на странице групы "Повернись живим" в Facebook.

"Километры выжженной украинской земли, горы кирпича на месте бывших домов, отобранные жизни, разрушенные судьбы. Это - все, что оставляет после себя "русский мир". Все, что он несет, - пустота, разруха, горе, война", - так прокоментировал свои фотографии автор.

По его словам, мест, которых коснулся "русский мир", - множество по всей линии фронта, по всему Донбассу.

"Просто решили вам напомнить о черно-белой реальности этими черно-белыми фотографиями. Реальность, в которой когда-то была жизнь...", - сказано в публикации.

Следует отметить, что публикация вызвала бурную реакцию в сети, в частности более сотни комментариев. Многие читатели возложили вину за беды и разрушения на самих жителей Донбасса, которые, по их мнению, и позвали российские оккупационные войска в свою регион.

Как сообщал "Апостроф", ранее житель Луганска опубликовал фотографии последствий российской оккупации. Они свидетельствуют о том, что когда-то развитой город превратился в обнищавшую "глубинку".