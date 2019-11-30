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Под Марьинкой погиб 26-летний боец ВСУ: опубликованы фото и фамилия

суббота, 30 ноября 2019, 07:58
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В пятницу, 29 ноября, на Донбассе погиб 26-летний боец ВСУ Алексей Капустян с позывным "Капуста".

Об этом сообщают в группе "Последнее уважение" в Facebook.

Украинский воин 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погиб вследствие враждебного обстрела в Марьинском районе Донецкой области.

В вечерней сводке пресс-центре штаба ООС говорилось о том, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник с начала суток совершил три обстрелы по укреплениям Объединенных сил.

Алексей Капустян родился в 1993 году. Он родом из села Кринички Гощанского района Ровенской области. На войне - с 2014 года. У него дома остались мать и трехлетняя дочь.

"Алексей, спасибо за краткий курс стрельбы из СПГ. Жаль, что общего фото с тобой так и не сделал. Покойся с миром, друг", - пишет в соцсети собрат погибшего Андрей Шелег.

Еще этим летом Капуста воевал под Марьинкой в рядах 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила, но, когда 24 омбр вывели на ротацию, перевелся в 8-го батальон "десятки" - чтобы оставаться на передовой.

"Жизнь Алексея прервала русский шар. Они (военные 10-й бригады) готовили окопы, и в тот момент московский снайпер попал Алексею в сердце", - рассказал военкор Михаил Ухман.

По словам знакомых павшего, Капустян был действительно высококвалифицированным воином, инструктором, владел различными видами оружия.

"Это был идейный и храбрый боец. Он действительно знал, что воюет за Украину. Его не интересовали деньги, должности, карьера. Только Украина была в его душе. Он днем копал окопы, а ночью стоял на посту. Он не жаловался на бытовые условия, а упорно воевал, воевал", - отметил собрат.

Также военный журналист Юрий Бутусов описал обстоятельства смерти бойца.

"29 ноября Алексей копал окопы на опорнике, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по нашим позициям. На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. И Капустян поднялся к нашему пулемету и открыл огонь. Он не знал, что это ловушка - и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел. Алексей Капустян получил смертельное ранение", - рассказал журналист.

Отметим, что в начале ноября Алексей изменил главное фото на своей странице в Facebook на изображение автомата со словами "Я вернусь" из гильз.

Алексей Капустян
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Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
1 / 1
Алексей Капустян
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Как сообщал "Апостроф", на позициях украинских военных вблизи Песок в Донецкой области несут службу необычные солдаты: капеллан отец Сергий и рэпер с позывным "Титомир".

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