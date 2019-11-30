В России произошло смертельное крушение вертолета: фото и видео с места ЧП

В России произошла авария с вертолетом, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия случилась в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Там упал вертолет Robinson R66, который потом загорелся.

Вследствие ЧП погиб пилот. По предварительным данным, за штурвалом находился Юрий Королев, в салоне он был один. Также известно, что мужчина работал в "Центре винного туризма Абрау-Дюрсо". У него остались жена и двое детей.

На место аварии прибыли спасатели. Когда они приехали, детали вертолета еще горели.

Как сообщал "Апостроф", 21 октября в результате крушения вертолета в селе Тарасенково Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.