Под Полтавой разбился вертолет с экс-министром аграрной политики: первые подробности и фото

21 октября в результате крушения вертолета в селе Тарасенково Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.НЕТ", за рулем воздушного судна была сам Кутовой.

Вертолет разбился около 16:00 на территории частного домохозяйства.

Другие обстоятельства трагедии уточняются. Пока неизвестно, находились ли на борту вертолета другие люди.

По предварительным данным, Кутовой управлял самодельным вертолетом "Робинсон - 44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 год. Кроме того, он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, что в субботу, 17 августа, во Львовской области потерпел крушение вертолет Вооруженных сил Украины Ми-2.