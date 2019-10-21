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Под Полтавой разбился вертолет с экс-министром аграрной политики: первые подробности и фото

понедельник, 21 октября 2019, 17:59
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21 октября в результате крушения вертолета в селе Тарасенково Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.НЕТ", за рулем воздушного судна была сам Кутовой.

Вертолет разбился около 16:00 на территории частного домохозяйства.

Другие обстоятельства трагедии уточняются. Пока неизвестно, находились ли на борту вертолета другие люди.

По предварительным данным, Кутовой управлял самодельным вертолетом "Робинсон - 44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 год. Кроме того, он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, что в субботу, 17 августа, во Львовской области потерпел крушение вертолет Вооруженных сил Украины Ми-2.

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