На Донбассе перевернулся автобус с десятками людей, много пострадавших: фото

В субботу, 30 ноября, в Донецкой области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около 18:00 в Ясиноватском районе. Там на трассе близ села Новокалиново перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами.

Предварительно установлено, что водитель общественного транспорта не справился с управлением, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 5 человек, которые обратились за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря в Забайкальском крае (РФ) 10 человек погибли и еще 5 получили ранения при падении рейсового автобуса Сретенск-Чита с моста в реку Куэнгу.