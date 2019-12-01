В России автобус с десятками людей рухнул с моста в реку: первые данные о жертвах и фото

1 декабря в Забайкальском крае (РФ) 10 человек погибли и еще 5 получили ранения при падении рейсового автобуса Сретенск-Чита с моста в реку Куэнгу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Авария случилась под Читой. Туристический автобус с 43 пассажирами в салоне пробил металлическое заграждение и упал с моста в замерзшую реку.

На место аварии вылетел борт Ми-8 Центра медицины катастроф. Пострадавших туристов госпитализировали в районную больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

По состоянию на 10.20 в салоне автобуса еще остаются живые люди. МЧСникам их достать не удается - автобус проломил лед и каждую секунду может уйти под воду.

По одной из версий у автобуса во время движения лопнуло колесо. По другой - водитель заснул за рулем и не справился с управлением. Известно, что автобус принадлежит частному предпринимателю Пневу С.В.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская актриса Марина Поплавская погибла в результате ДТП на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года. Тогда гастрольный автобус юмористов столкнулся с грузовиком.