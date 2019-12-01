Опасный "намек": в России пригрозили Украине потерей нескольких областей

Председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украине грозит "отделение нескольких областей".

Заявление спикера опубликовано 30 ноября на сайте Госдумы.

Такими словами Володин прокомментировал срыв выступления пророссийских "представителей Крыма" на форуме ООН по вопросам меньшинств, который состоялся в Женеве.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - отметил он.

Володин заявил, что права нацменьшинств в Украине якобы постоянно нарушают.

Напомним, что российский депутат Госдумы Константин Затулин рассказал о планах РФ по поводу переговоров в "нормандском формате" и планах Кремля.