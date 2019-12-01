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Погибли двое взрослых и ребенок: под Черновцами произошло жуткое ДТП с пожаром, фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 00:07
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В субботу, 30 ноября, под Черновцами произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии три человека погибли - двое взрослых и ребенок. Жертвы находились в сгоревшем автомобиле. Возраст погибшего ребенка не уточняется.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Черновцами автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате чего пострадали девять человек.

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