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В США разбился самолет с известными бизнесменами на борту: детали и фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 12:25
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30 ноября в американском штате Южная Дакота разбился легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате чего погибли девять человек.

Как пишет издание KSFY, на борту воздушного судна было 12 человек. Некоторых из погибших уже опознали.

По официальной информации, в результате крушения самолета погибли известные в США бизнесмены Джим и Кирк Хансен, которые являлись владельцами сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani.

Также погибли пилот, двое маленьких детей и еще четыре мужчины. Как говорят знакомые семьи Хансен, погибшие предприниматели возвращались домой с традиционной охоты на День благодарения в Южной Дакоте.

В полиции отмечают, что самолет разбился из-за шторма вскоре после взлета из муниципального аэропорта города Чемберлен поздно ночью.

Напомним, что россияне устроили драку на борту "Турецких авиалиний" рейса Стамбул-Екатеринбург, из-за чего их пришлось снять с лайнера.

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