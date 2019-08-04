​Российские туристы устроили разборки в самолете из Турции: опубликовано видео

Россияне устроили драку на борту "Турецких авиалиний" рейса Стамбул-Екатеринбург, из-за чего их пришлось снять с лайнера.

Об этом пишет российское издание E1.RU, публикуя соответствующее видео.

Конфликт начался во время рассадки пассажиров. По словам очевидца, первой в драку полезла женщина, потом за нее заступился другой мужчина. В итоге мужчин удалось разнять, а с рейса сняли всех троих участников конфликта, в том числе и женщину. Все трое пассажиров были из России.

"Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее по лицу в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину", - рассказал очевидец.

Из-за чего именно возникла ссора - непонятно. На видео можно увидеть саму драку и слышно, что заступившийся за женщину мужчина кричит своему оппоненту: "Ты как можешь женщин бить? Ты где находишься?".

Из-за драки вылет самолёта задержали примерно на 45 минут: пока дебоширов сняли с рейса и нашли их багаж.

Как сообщал "Апостроф", в московском аэропорту "Шереметьево" самолет авиакомпании "Россия" дважды не смог подняться в воздух: в третий раз часть пассажиров отказалась лететь.