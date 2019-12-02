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Легче всего отделалась пешеход: момент опасного ДТП под Киевом попал на видео

понедельник, 02 декабря 2019, 00:10
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В жилом массиве Крюковщина Киевской области произошло опасное ДТП.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

На камеру попал момент аварии около пешеходного перехода. Там легковой автомобиль едва не сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель вовремя не затормозил и едва не наехал на женщину. Она успела перебежать проезжую часть.

Однако сзади в резко остановившийся автомобиль влетел грузовик. Он повредил машину, но водители обоих транспортных средств не пострадали.

Как ранее сообщал "Апостроф", нетрезвый водитель авто, попавший в двойное ДТП в центре Киева в субботу, 30 ноября, разбил четыре машины.

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