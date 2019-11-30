Гонки с копами в центре Киева: новые подробности и видео

Нетрезвый водитель авто, попавший в двойное ДТП в центре Киева в субботу, 30 ноября, разбил четыре машины.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя видео с места ДТП.

"Во время преследования водитель автомобиля Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями - ZAZ и Toyota", - говорится в сообщении.

Отметим, что патрульным удалось заблокировать автомобиль на Бессарабской площади. Водитель, бросив свой автомобиль, пытался убежать, но его задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в результате чего погибли двое человек и еще восемь человек получили травмы.