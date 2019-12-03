Наблюдатели ОБСЕ попали в серьезное ДТП на Донбассе: фото

Под временно оккупированным боевиками Донецком перевернулся бронеавтомобиль наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщают в Telegram-канале WarGonzo.

По словам очевидцев аварии, инцидент произошел в Макеевке в районе Чайкинского кольца. Причиной ДТП, по всей видимости, послужили погодные условия. Всю ночь в Донецкой области шел сильный снегопад, из-за чего дорога была скользкой. Предварительно, водитель мог не справится с управлением.

Как пишет ресурс "Новости Донбасса", белый внедорожник ОБСЕ перекинулся на бок возле железнодорожного переезда. О пострадавших пока неизвестно. Также по снимкам видно, что на место ДТП прибыла так называемая "полиция ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса подорвался автомобиль с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.