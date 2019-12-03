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Пламя до неба: в России вспыхнул адский пожар на складах, видео

вторник, 03 декабря 2019, 07:29
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В ночь на вторник, 3 декабря, в Санкт-Петербурге (Россия) произошел мощный пожар в промышленной зоне.

Об этом сообщает российский канал "Звезда".

На Московском шоссе огонь бушевал всю ночь, с двух часов. Там загорелся ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров.

По информации МЧС России, площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4 уровень сложности. К ликвидации огня привлечены 220 человек и 49 единиц техники.

На место происшествия выехал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Информации о погибших и пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", 28 ноября в Одессе 82-летняя женщина и ее трехлетняя внучка погибли в результате пожара в девятиэтажном доме.

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