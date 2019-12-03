СБУ приняла важное решение по судьбе Цемаха: подробности

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing МН17 Владимира Цемаха, который недавно был передан России в рамках обмена пленными.

Во вторник, 3 декабря, сведения о Цемахе были опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В карточке Цемаха говорится, что ему предъявили подозрение в участии в террористической группе и совершении террористического акта, который повлек за собой гибель людей.

Также здесь говорится, что Цемах скрывается от органов следствия с 23 сентября 2019 года.

Напомним, что прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать экс-зенитчика боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбивании "Боинга" рейса MH17 на Донбассе, но Москва отказалась задерживать его.