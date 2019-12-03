RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

15:52
Новый выпуск Cosmopolitan впервые за 35 лет выйдет с мужчиной на обложке: кто отличился
15:50
Под Киевом жестоко убили бизнесмена из Грузии: первые подробности и фото
15:46
Вот почему в ВСУ проблемы с кадрами: в сети появилось интересное видео
15:45
На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР, позировавшего с флагом России: фото
15:42
"Вартові держави": украинские патриоты создали объединение для борьбы с олигархами
15:33
Брат Пабло Эскобара объявил войну Apple и выпустил гибкий смартфон, вот только это уже делали китайцы
15:18
Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов, фото
14:59
Зима в разгаре: в сети делятся яркими фото заснеженных улиц в Украине
14:54
Получили ожоги глаз: под Киевом произошло серьезное ЧП в школе, фото
14:53
В Запорожье жестко наказали вора, грабившего бабушек: видео
14:31
СБУ приняла важное решение по судьбе Цемаха: подробности
14:27
Наблюдатели ОБСЕ попали в серьезное ДТП на Донбассе: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СБУ приняла важное решение по судьбе Цемаха: подробности

вторник, 03 декабря 2019, 14:31
переглянути новину українською

Служба безопасности Украины объявила в розыск одного из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing МН17 Владимира Цемаха, который недавно был передан России в рамках обмена пленными.

Во вторник, 3 декабря, сведения о Цемахе были опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В карточке Цемаха говорится, что ему предъявили подозрение в участии в террористической группе и совершении террористического акта, который повлек за собой гибель людей.

Также здесь говорится, что Цемах скрывается от органов следствия с 23 сентября 2019 года.

Напомним, что прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать экс-зенитчика боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбивании "Боинга" рейса MH17 на Донбассе, но Москва отказалась задерживать его.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: