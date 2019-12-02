Нидерланды выступили с серьезным обвинением в адрес России из-за Цемаха: что происходит

Прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать экс-зенитчика боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, который является подозреваемым по делу о сбивание "боинга" рейса MH17 на Донбассе, но Москва отказалась задерживать его.

Об этом сообщили в пресс-службе нидерландской прокуратуры.

По данным ведомства, чтобы Цемах не убежал от следствия, Нидерланды направили в Россию официальный запрос о задержании Цемаха еще до того, как он прилетел в Москву после обмена заключенными между Россией и Украиной.

Еще до приземления самолета с Цемахом в Москве прокуратура Нидерландов получила подтверждение от России, ее запрос поступил.

"Государственная прокуратура несколько раз связывалась с российскими судебными органами и отмечала возможные риски побега. Были признаки того, что Цемах хочет вернуться в Восточную Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Амстердам "усиливал" эти запросы политическими и дипломатическими каналами, в том числе министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок лично говорил об этом российскому коллеге Сергею Лаврову.

В итоге 19 ноября РФ ответила, что не может выполнить эту просьбу, потому что не знает, находится ли Цемах в России.

"Из сообщений СМИ можно сделать вывод, что в то время г-н Цемах уже вернулся в родной город на востоке Украины. Оттуда его уже невозможно доставить", - отметили в прокуратуре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому националистическом изданию, в котором рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как он сбил МН17.