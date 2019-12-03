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В Польше пьяные украинцы попали в серьезное ДТП: опубликовано видео

вторник, 03 декабря 2019, 08:46
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На юге Польши пьяные украинцы попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает "Польское радио".

Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, между станциями Гербы Новое и Панки в Клобуцком уезде.

По предварительным данным, фургон с украинцами съезжал с переезда, когда в него ударил поезд сообщением Перемышль-Щецин. В результате аварии получили травмы водитель и пассажир автомобиля, никто из пассажиров поезда не пострадал.

Отмечается, что украинцев доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители заявили, что мужчины на момент ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что они работают на одном из местных предприятий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус.

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