В Польше пьяные украинцы попали в серьезное ДТП: опубликовано видео

На юге Польши пьяные украинцы попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает "Польское радио".

Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, между станциями Гербы Новое и Панки в Клобуцком уезде.

По предварительным данным, фургон с украинцами съезжал с переезда, когда в него ударил поезд сообщением Перемышль-Щецин. В результате аварии получили травмы водитель и пассажир автомобиля, никто из пассажиров поезда не пострадал.

Отмечается, что украинцев доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители заявили, что мужчины на момент ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что они работают на одном из местных предприятий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус.