Придется строить стену: у Зеленского сделали неожиданное заявление по Донбассу

В случае провала переговоров в "нормандском формате" украинские власти рассматривают проект постройки стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Лондоне, передает Reuters.

Он подчеркнул, что такой план будет реализован, если Россия не покажет стремления урегулировать ситуацию на Донбассе и действовать согласно Минским соглашениям.

"Президент едет в Париж с четкой позицией. Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б. Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, к исполнению Минских договоренностей, с четко определенным сроком, то будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше", – сказал помощник украинского главы государства.

Также он отметил, что Украина может перенять опыт Израиля и находиться в состоянии постоянного, но замороженного конфликта с Россией и ее гибридными силами на Донбассе. Ермак добавил, что на саммите Нормандской четверки будут обсуждать вопросы прекращения огня и обмена пленными.

"Будем чувствовать, что миллионы во многих странах ожидают завершения войны в Украине... Последние несколько недель мы проводим консультации с партнерами, поэтому могу заверить, что у нас есть согласованная позиция и полная поддержка… Мы не остановимся, пока каждый украинец не вернется домой", – сообщил Ермак.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский провел совещание СНБО в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", там обсудили сценарии реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.