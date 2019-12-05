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Бус с украинцами попал в Польше в ДТП с переворотом: фото

четверг, 05 декабря 2019, 23:17
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2 декабря в 5 километрах от польского города Грубешов, микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.

Как пишет местная пресса, в результате ДТП больше всего пострадала одна из пассажирок автобуса.

Ситуацию своими глазами видели пограничники, которые ехали на тренинг. Они первыми пришли на помощь.

Что касается пострадавшей, то она получила серьезные травмы головы и не могла пошевелиться, поскольку ее придавило сиденьем.

Пограничники смогли самостоятельно освободить украинку из переброшенного буса и оказали ей первую медицинскую помощь.

Причины аварии не сообщаются.

Напомним, что автомобиль Porsche Cayenne, который оказался замешан в смертельном ДТП с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит одному из банков.

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