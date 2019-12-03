Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появились неожиданные данные о собственнике авто

Автомобиль Porsche Cayenne, который оказался замешан в смертельном ДТП с маршруткой в Буче под Киевом, принадлежит одному из банков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на OBOZREVATEL.

На фото, которое опубликовали очевидцы аварии, виден государственный номер внедорожника АА 5116 ТВ. Данное авто принадлежит юридическому лицу, а именно ПриватБанку.

При этом, спикер ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович рассказал, что в ДТП погибли два человека, еще трех госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны жуткие обстоятельства ДТП с маршруткой в Буче. Так, погибшие были пассажирами автобуса и во время аварии выпали из окна. После этого их придавило пассажирским транспортом.