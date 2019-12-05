RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

23:59
Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину
22:44
Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично
22:10
Никто не хочет капитуляции: Зеленский ответил на заявление оппозиции в Раде
21:23
Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:56
Должны сделать все для мира: Рабинович высказался о позиции украинской стороны на Нормандском саммите
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
18:20
В Украине указали на главные сложности с принятием закона о рынке земли
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
17:02
В Раде создали новую группу: кто ее контролирует и как там относятся к Зеленскому
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Собирались требовать полмиллиона: в Киеве сорвали дерзкое похищение помощницы нардепа, фото

четверг, 05 декабря 2019, 16:40
переглянути новину українською

В Киеве задержали злоумышленников, которые спланировали похищение человека с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Национально полиции, на преступников правоохранители вышли в ноябре 2019 года.

Следствие установило, что на территории Киева группировка готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. 4 декабря злоумышленников задержали. Выяснилось, что они планировали похищение женщины с применением насилия. Ее личность не указана, но она является помощницей нардепа.

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

При осмотре у членов банды изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Выяснилось, что были задержаны двое ранее судимых жителей разных областей Украины, возрастом 31 и 47 лет.

Напомним, что в Запорожье задержали ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: