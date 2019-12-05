Собирались требовать полмиллиона: в Киеве сорвали дерзкое похищение помощницы нардепа, фото

В Киеве задержали злоумышленников, которые спланировали похищение человека с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Национально полиции, на преступников правоохранители вышли в ноябре 2019 года.

Следствие установило, что на территории Киева группировка готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. 4 декабря злоумышленников задержали. Выяснилось, что они планировали похищение женщины с применением насилия. Ее личность не указана, но она является помощницей нардепа.

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

При осмотре у членов банды изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Выяснилось, что были задержаны двое ранее судимых жителей разных областей Украины, возрастом 31 и 47 лет.

Напомним, что в Запорожье задержали ОПГ, которую организовали отец и двое его сыновей, туда входило еще более 20 человек.