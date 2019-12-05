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Жертв может быть больше: Зеленский отреагировал на жуткий пожар в Одессе

четверг, 05 декабря 2019, 09:56
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Из-за страшного пожара в колледже Одессы без вести пропали 14 человек, а также 27 пострадали.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что вследствие трагедии погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко (однако в СМИ указывают, что девушке было 17 лет). Глава страны отметил, что жертв может быть больше.

"Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что спасатели и пожарные героически боролись с огнем. Потому из них 7 человек также пострадали и находятся в больнице.

"Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - написал президент.

Власти Одессы объявила в городе двухдневный траур.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео, как студенты выпрыгивали из горящего здания колледжа в Одессе.

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