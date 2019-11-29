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В Киеве поймали педофила, который изнасиловал 10-летнюю девочку: опубликованы фото

пятница, 29 ноября 2019, 10:19
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В Киеве задержали мужчину, который, познакомившись с 10-летней девочкой в интернете, встретился с ней и изнасиловал в заброшенном здании.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве 41-летний мужчина через социальные сети знакомился с несовершеннолетними и общался с ними. Так, он в Интернете "подружился" с 10-летней школьницей, начал присылать ей сообщения сексуального характера и свои обнаженные фотографии. А позже договорился с девочкой о встрече", - говорится в посте.

Позже, встретившись с ребенком, педофил отвел ее в заброшенное недостроенное здание и там изнасиловал.

Преступника задержали. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом задержали опасного педофила, который годами скрывался под чужими именами.

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