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Напоил и изнасиловал племянницу: в Киеве задержали опасного педофила, фото

воскресенье, 08 декабря 2019, 23:52
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В Киеве 7 декабря произошло изнасилование несовершеннолетней девочки, которое совершил ее родной дядя.

Как сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Небытов, в полицию обратилась мама четырнадцатилетней девочки, которая сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя.

"Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома", - отметил полицейский.

Прибывшие на место правоохранители спасли девочку. Выяснилось, что насильник напоил 14-летнюю племянницу алкоголем, а после начал насиловать.

Все это видел родной брат девочки, который сообщил матери.

Задержанному готовят подозрение по части 3 ст. 152 УК Украины, санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в четверг вечером, 5 декабря, 40-летний мужчина изнасиловал девочку-подростка, педофила задержала полиция.

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