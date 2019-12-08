В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото и подробности

Вечером 8 декабря в Киеве на улице Кубанской Украины автомобиль Skoda насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на LB.ua, автомобиль двигался задним ходом и по непонятным причинам не увидел женщину.

Пострадавшая погибла на месте происшествия, ее личность в данный момент устанавливается.

По словам очевидцев, на вид ей около 50-55 лет.

На место трагедии прибыли сотрудники полиции, которые ограничили движение на участке, где произошла смертельная авария. Причины происшествия пока неизвестны.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Киевской области мужчина с сыном на авто влетел на скорости в другую машину, где находилась беременная женщина.