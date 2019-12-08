Под Киевом пьяный мужчина с сыном в авто устроил жуткую аварию с беременной: фото

В субботу, 7 декабря, в Киевской области мужчина с сыном на авто влетел на скорости в другую машину, где находилась беременная женщина.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в городе Бровары на перекрестке улиц Зелинского и Киевской. Там авто марки Mercedes на большой скорости влетело в Audi. От удара Mercedes вылетел на встречную полосу, где повредил еще несколько авто.

Известно, что виновник аварии 51-летний мужчина. Он находился в салоне Mercedes вместе с 16-летним сыном. Они не сильно пострадали во время аварии.

Тяжелые травмы получили люди в Audi. Там находились муж и жена на 21 неделе беременности. Оба доставлены в больницу и находятся сейчас в реанимации.

Свидетели отмечали, что в момент столкновения водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови 51-летнего мужчины на момент обследования составил 2,2 промилле (при норме 0,2 промилле).

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Как сообщал "Апостроф", ранее, 7 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшей, в котором автомобиль упал с высоты на крышу, слетев с моста.