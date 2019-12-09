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Один умер, остальные в реанимации: под Черниговом загадочно отравились дети

понедельник, 09 декабря 2019, 12:53
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8 декабря в селе Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области трое детей попали в больницу с отравлением, один из них умер.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, детей доставили в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом".

Так, пострадавшими оказались дети 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения. Самый маленький из них скончался в реанимационном отделении больницы.

Состояние двух выживших врачи оценивают как средней тяжести.

В то же время пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун сообщила журналистам, что дети могли употребить в пищу корень растения борщевик и запить его водой из реки.

Напомним, что в столовой криворожской школы №118, где в сентябре отравились 18 детей, ученикам продали подгоревшую выпечку.

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