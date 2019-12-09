Под Киевом водитель на скорости снес детей на дороге и влетел в столб: фото

В Бориспольском районе Киевской области в районе села Старое легковой автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних, после чего влетел в бетонную опору.

Как пишет пресс-служба Национальной полиции Украины, водитель совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу.

В аварии пострадали 14-летняя девочка и 9-летний мальчик, которых с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Кроме того, в ДТП пострадала женщина-пассажир легковушки. На ту часть автомобиля, где сидела пострадавшая, упала бетонная опора.

Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Киевской области в районе села Зазимья произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка-водитель.